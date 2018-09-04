Karaman'da lise çağındaki kız çocuklarını uyuşturucuya alıştırıp fuhuş yaptıran 2 kişi tutuklandı

Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri ile Asayiş Şubesi ekipleri yaşları 16-17 arasındaki kız çocuklarına fuhuş yaptırdıkları ve uyuşturucu madde sattıkları öne sürülen kişileri takibe aldı.
Yapılan takip ve incelemenin ardından ekipler ortak operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 1'i kadın 6 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Karaman Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
6 şüpheliden, G.N. adlı kadın, 'Çocukları fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek' suçundan, M.K., ise 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şebekenin küçük yaştaki kızları önce uyuşturucu kullanmaya alıştırdıkları daha sonra da fuhuşa zorladıkları öne sürüldü. (DHA)
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