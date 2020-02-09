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Karaman'da minibüsteki yangında bir aile ölümden döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2020 14:56 | Son Güncelleme

Karaman’da minibüsün içinde yakılan piknik tüpünün alev alması sonucu çıkan yangında minibüsün içinde bulunan 4’ü çocuk 6 kişilik aile ölümden döndü. Yangını suyla söndürmeye çalışan 1 kişi yaralandı.

Karaman'da minibüsteki yangında bir aile ölümden döndü

Yangın, saat 11.30 sıralarında İmaret Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan otopark içerisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, geceyi otelde geçiren 6 kişilik aile, daha sonra otoparka park ettikleri minibüsün yanına geldi.

Minibüse binen aile havanın soğuk olması nedeniyle minibüs içerisindeki piknik tüpünü yakarak ısınmak isteyince tüp bir anda alev aldı. Aile kendini dışarıya atarak canını zor kurtarırken, minibüs alev topuna döndü. Yanan minibüsü suyla söndürmeye çalışan Adem Ö.’nün elleri yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yanan minibüsü kısa sürede söndürürken, minibüs tamamen yanarak demir yığınına döndü. Elleri yanan Adem Ö. ise olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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