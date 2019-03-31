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Karaman'da muhtar adayları birbirine girdi: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 17:59 | Son Güncelleme

Karaman'ın Ayrancı ilçesi ile merkeze bağlı Çatak köyünde, oy kullanma sürecinde çıkan kavgalarda 8 kişi yaralandı.

Karaman'da muhtar adayları birbirine girdi: 8 yaralı

Ayrancı'ya bağlı Akpınar köyündeki Akpınar İlkokulunda adaylar Tamer Gözel ve Ahmet Yakışıklı'nın yakınları arasında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ndeki muhtar adaylığı nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya döşen olayda, Tamer Gözel, yakınları Şahin Gözel, Oğuz Çevirel, Halis Çevirel ve Mustafa Çevirel sopayla yaralandı.

SOPA DARBELERİYLE YARALANDILAR

Çatak köyünde ise 2 grup arasına oy verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ekrem, Mehmet ve Fatih Altun sopa darbeleriyle yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (AA)

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Karaman kavga muhtar yerel seçim 2019

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