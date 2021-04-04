Karaman'da namaz sonrası camide mahsur kalan kişiyi polis ekipleri kurtardı

Alınan bilgiye göre Rıza Ergin (44), yatsı namazını kılmak için Seki Çeşme Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki Boyahane Camisi'ne gitti. Ergin burada namazını kıldı. Bu sırada cemaatin tamamının camiden çıktığını düşünen imam, kapıları kilitleyerek camiden ayrıldı.

Bir süre sonra camiden çıkmak isteyen Ergin, kapıların kilitli olduğunu fark etti. Polisi arayarak yardım isteyen Ergin, caminin yakınında oturan ve caminin anahtarı bulunan Ömer Celal’in camiye gelerek kapıyı açmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ergin, gazetecilere, yatsı namazını kılmak için camiye girdiğini ifade ederek şunları kaydetti:



"Bu camiyi çok seviyorum. Namazımı kılıp evime öyle gideyim diye camiye geldim. Yatsı namazını kılarken kapı gıcırtısı geldi. Bende acaba 'Biri namaz kılmaya mı geldi' diye düşündüm. Meğerse imam kapıyı kilitleyip gitmiş. Yaklaşık 1,5 saat içerde kaldım. Ben de polis aradım yardım istedim. Ekipler geldi ve kapıyı açtırdılar." (AA)

