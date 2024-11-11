Karaman’da otobüsü sollamak isteyen otomobil ağaçlara çarptı! Yaralılar var

Karaman'da korkunç bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. idaresindeki otomobil, önünde seyretmekte olan M.A. yönetimindeki yolcu otobüsünü sollamaya çalışırken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak ağaçları devirdi. Kazada sürücü ile araçta bulunan H.K., E.K. (10) ve H.E.K. (12) yaralandı.

ÇOCUKLARIN DURUMU İYİ!

İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan M.S. ve H.K., itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içinde sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları devam ederken anne H.K’nın “Çocuklar nerede?" sorusu üzerine görevliler çocukların durumunun iyi olduğunu belirterek kadını sakinleştirdi.

Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle tek şeridi bir süreliğine trafiğe kapatılan yol, otomobilin olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır