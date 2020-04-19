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  4. Karaman’da silahlı saldırı! Evinin önünde kurşun yağmuruna tuttular

Karaman’da silahlı saldırı! Evinin önünde kurşun yağmuruna tuttular

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2020 01:05 | Son Güncelleme

Karaman’da bir kişi evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, gece saat 23.00 sıralarında Tapucak Mahallesi Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.Ş (38), isimli kişi evinin önünde henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Sol bacağına isabet eden saçmalarla yaralanan H.Ş, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı. Olay yeri inceleme ekibi, silahlı yaralamanın yaşandığı cadde üzerinde çalışma yaptı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karaman Silahlı kavga

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