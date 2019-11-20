HABER

Karaman’da sokak ortasında dehşet! Biri ayağından vuruldu diğeri başından bıçaklandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 00:56 | Son Güncelleme

Karaman’da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, iki kişi yaralandı.

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Karamanoğlu Mehmet Bey Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet K. (47) av tüfeğinden çıkan saçmalarla ayaklarından, Ümit Ş. (35) ise bıçakla kafa kısmından yaralandı.

Yaralılar kendi imkanlarıyla gittikleri Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olaydan sonra otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri de cadde üzerinde tüfekten çıkan boş kovanlarda inceleme yaptı. (İHA)

PARTNER Vücudunuzun bu 7 noktasında ben varsa... Vücudunuzun bu 7 noktasında ben varsa...
Eşini bıçaklayıp kendini eve kapattı! Eşini bıçaklayıp kendini eve kapattı!
Hollanda'da bir geminin konteynerinde 25 kaçak göçmen yakalandıHollanda'da bir geminin konteynerinde 25 kaçak göçmen yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karaman silahlı yaralama

En Çok Okunan Haberler

Genç milli boksörün şok ölümü! Yıkıldılar

Genç milli boksörün şok ölümü! Yıkıldılar

Bakan'dan EYT açıklaması!

Bakan'dan EYT açıklaması!

ABD’nin Adana Konsolosluğu'nda skandal kutlama

ABD’nin Adana Konsolosluğu'nda skandal kutlama

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Semih Şentürk 19 milyon lira istiyor

Semih Şentürk 19 milyon lira istiyor

MSB duyurdu! PKK'dan hain saldırı: Ölü ve yaralılar var

MSB duyurdu! PKK'dan hain saldırı: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Büşra Nur Çalar kimdir?

Büşra Nur Çalar kimdir?

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akhisar'da gece yarısı dehşet! 6 ay önce evlendiği eşini tüfekle başından vurdu!

6 ay önce evlendiği eşini tüfekle başından vurdu!

Eşini bıçaklayıp kendini eve kapattı!

Eşini bıçaklayıp kendini eve kapattı!

Balıkesir'de 31 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de 31 düzensiz göçmen yakalandı

Meksika'da bir çiftlikte 25 ceset bulundu

Bir çiftlikte 25 ceset!

Aksaray’da yoğun sis trafiği olumsuz etkiliyor

Görüş mesafesi 5 metrenin altına düştü!

ABD'de Trump'a yönelik azil soruşturması üçüncü gününde

ABD'de Trump'a yönelik azil soruşturması üçüncü gününde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.