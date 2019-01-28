Karaman'da trans bireyler günlük evde dehşet saçtı! Gazetecileri görünce soyunmaya kalkıştılar

Olay, saat 01.30 sıralarında Tabdut Emre Mahallesi'nde günlük kiralanan bir evde meydana geldi. Trans birey Y.A. ve G.Ö., Y.A. ve H.B. ile para karşılğı fuhuş için anlaşıp, günlük kiraladıkları evde buluştu. Ancak henüz bilinmeyen bir nedenle grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki trans birey, Y.A.'yı kolundan bıçakladı. H.B.'yi ise tekme ve yumruk ile dövdü. Yaralanan 2 arkadaş, polisi arayıp yardım istedi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken Y.A. ve G.Ö. gözaltına alındı.

Trans bireylerin evdeki eşyalarını da almak istemeleri üzerine polis bir taksi çağırdı ve ikiliye ait eşyaları taksiye yükledi. Aynı taksiyle hastaneye götürülerek sağlık kontolünden geçirilen trans bireyler daha sonra polis merkezine götürüldü. Y.A. ve G.Ö., gazetecilerin kendilerini görüntülediğini görünce, soyunmaya kalkıştı. (DHA)

