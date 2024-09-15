Karaman'da uyuşturucu operasyonunda şaşırtan detay! Peruğunun altından çıktı! Herkesi hayrete düşürdü

Karaman’da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir markette kasiyer olarak çalışan Mustafa A. ile arkadaşı Mehmet Ferit B.'nin uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşmasıyla alarma geçti. Şüphelilerin bindiği aracı durduran polis, otomobilde yaptığı arama sonucu herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlamadı.

UYUŞTURUCUYU PERUĞUNUN ALTINA SAKLAMIŞTI

Şüphelilerden Mustafa A.'nın başındaki şişliği fark eden polis ekipleri, şahsın peruk kullandığını fark etti. Mustafa A.'nın taktığı peruğun kaldırılması üzerine ekipler, 18 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede ise Mustafa A. ve Mehmet Ferit B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır