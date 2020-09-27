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Karaman’daki maden faciasının simge isimlerinden Recep Gökçe koronavirüsten hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 20:09 | Son Güncelleme

Karaman’da 6 yıl önce meydana gelen maden faciasının simge isimlerinden Recep Gökçe hayatını kaybetti.

Karaman’daki maden faciasının simge isimlerinden Recep Gökçe koronavirüsten hayatını kaybetti

Karaman’ın Ermenek ilçesinde 6 yıl önce yaşanan ve 18 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasında oğlu Tezcan Gökçe’yi kaybeden ve yırtık lastik ayakkabılarıyla katıldığı cenaze töreninde herkesi duygulandırarak gündem olan Recep Gökçe (81), koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kazancı beldesinin Gökçeler Mahallesi'nde ikamet eden Recep Gökçe, geçtiğimiz gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

EŞİ EVDE KARANTİNAYA ALINDI

Yapılan kontrollerde koronavirüs testi pozitif çıkan Recep Gökçe, Konya'da tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Bunun üzerine eşi Ayşe Gökçe'nin de evinde karantinaya alındığı öğrenildi. Recep Gökçe'nin yarın öğleden sonra Kazancı beldesinde cenazesinin defnedileceği öğrenildi. (İHA)

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