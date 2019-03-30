HABER

Karaman, gece başlayan karla beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 05:56 | Son Güncelleme

Karaman, gece geç saatlerde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur, yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Yağan karla birlikte kısa sürede her taraf beyaza büründü. Kar yağışı yüksek kesimlerde ise kent merkezine göre daha etkili oluyor.

kar3

İç Anadolu Bölgesini Akdeniz’e bağlayan Sertavul Geçidinde ulaşım güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için aralıksız çalışırken, trafik ekipleri de zincirsiz ve kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.

kar2

Kar kalınlı şehir merkezinde şimdiden 10 santimi bulurken, yüksek kesimlerde de 30 santimi aştı.

(İHA)

PARTNERMahkeme Can Yaman'ı affetmedi! O dava sonuçlandı...Mahkeme Can Yaman'ı affetmedi! O dava sonuçlandı...
Polisten kaçan alkollü 'stajyer' sürücüye 20 bin TL cezaPolisten kaçan alkollü 'stajyer' sürücüye 20 bin TL ceza
Karaman, gece başlayan karla beyaza büründüKaraman, gece başlayan karla beyaza büründü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karaman kar yağışı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polisten kaçan alkollü 'stajyer' sürücüye 20 bin TL ceza

Polisten kaçan alkollü 'stajyer' sürücüye 20 bin TL ceza

Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 13 yaralı

Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 13 yaralı

Adana'da bar önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Bar çıkışı kanlı infaz!

Diyarbakır’da polis noktasının da bulunduğu 3 farklı yere EYP’li saldırı

Diyarbakır’da polis noktasının da bulunduğu 3 farklı yere EYP’li saldırı

Banyoda fenalaşan genç hastanede hayatını kaybetti

Banyoda fenalaşan genç hastanede hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.