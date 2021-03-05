Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Mart'ta yaptığı normalleşme açıklamasının ardından hafta sonu yasaklarında ülke genelinde değişikliğe gidilmişti. Karaman, Kars, Kastamonu ve Kayseri illerinin risk düzeyini merak eden vatandaşlar araştırmaya girişti. Peki Karaman, Kars, Kastamonu ve Kayseri'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

KARAMAN'DA HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Karaman Türkiye koronavirüs risk haritasına bakıldığında "Yüksek Riskli İller" arasında bulunuyor. Alınan karara göre yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasakları Pazar günleri devam ediyor. Cumartesi günleri ise sokağa çıkma bulunmuyor. Yani Karaman'da hafta sonu sadece Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı mevcut.

KARS'DA HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kars risk haritasına göre "Orta Riskli İller" arasında bulunuyor. Normalleşmede alınan yeni karara göre orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasakları tamamen kalktı. Yani Kars'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı bulunmuyor. Market ve bakkal gibi işletmeler de 07:00 ve 20:00 saatleri arası hizmet vermeye devam edecek.

KASTAMONU'DA HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kastamonu Türkiye koronavirüs risk haritasına bakıldığında "Orta Riskli İller" arasında bulunuyor. 1 Mart sonrası alınan yeni karara göre orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasakları tamamen kalkmıştı. Buna göre hem Cumartesi hem Pazar Çorum'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı bulunmuyor. Kafe, restoran,lokanta gibi işletmeler kapasite ve sınır kurallarına uyulacak şekilde hizmet vermeye devam edecek.