HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karaman, Kars, Kastamonu ve Kayseri'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Karaman, Kars, Kastamonu ve Kayseri'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

05.03.2021 12:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Karaman, Kars, Kastamonu ve Kayseri'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Kabine toplantısı sonrası 1 Mart'ta alınan normalleşme kararı ile sokağa çıkma yasaklarında değişikliler yapılmış ve hafta sonu yasaklarıyla ilgili yeni açıklamalar yapılmıştı. Vatandaşlar hangi şehirde yasak olup olmadığını öğrenmek için araştırmaya koyuldu. Peki Karaman, Kars, Kastamonu ve Kayseri'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri risk düzeyleri ve detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Mart'ta yaptığı normalleşme açıklamasının ardından hafta sonu yasaklarında ülke genelinde değişikliğe gidilmişti. Karaman, Kars, Kastamonu ve Kayseri illerinin risk düzeyini merak eden vatandaşlar araştırmaya girişti. Peki Karaman, Kars, Kastamonu ve Kayseri'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

KARAMAN'DA HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Karaman Türkiye koronavirüs risk haritasına bakıldığında "Yüksek Riskli İller" arasında bulunuyor. Alınan karara göre yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasakları Pazar günleri devam ediyor. Cumartesi günleri ise sokağa çıkma bulunmuyor. Yani Karaman'da hafta sonu sadece Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı mevcut.

KARS'DA HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kars risk haritasına göre "Orta Riskli İller" arasında bulunuyor. Normalleşmede alınan yeni karara göre orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasakları tamamen kalktı. Yani Kars'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı bulunmuyor. Market ve bakkal gibi işletmeler de 07:00 ve 20:00 saatleri arası hizmet vermeye devam edecek.

KASTAMONU'DA HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kastamonu Türkiye koronavirüs risk haritasına bakıldığında "Orta Riskli İller" arasında bulunuyor. 1 Mart sonrası alınan yeni karara göre orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasakları tamamen kalkmıştı. Buna göre hem Cumartesi hem Pazar Çorum'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı bulunmuyor. Kafe, restoran,lokanta gibi işletmeler kapasite ve sınır kurallarına uyulacak şekilde hizmet vermeye devam edecek.

KAYSERİ'DE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kayseri risk haritasına göre "Yüksek Riskli İller" arasında bulunuyor. Alınan karara göre yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasakları Cumartesi günü için kaldırıldı. Yani Ağrı'da Pazar günleri sokağa çıkma yasağı mevcut fakat Cumartesi herhangi bir yasak bulunmuyor. Bakkal, market tarzı işletmeler yine ülke genelinde olduğu gibi 07:00 - 20:00 arası hizmet verebilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanından hacamat uyarısı: Şifa için yapılıyor ama... Uzmanından hacamat uyarısı: Şifa için yapılıyor ama...
Artvin, Aydın, Balıkesir ve Bartın'da sokağa çıkma yasağıArtvin, Aydın, Balıkesir ve Bartın'da sokağa çıkma yasağı
Letgo hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Letgo hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19) Kars Kastamonu Kayseri Koronavirüs risk haritası

En Çok Okunan Haberler

Bakan Akar'dan helikopter kazasıyla ilgili açıklama

Bakan Akar'dan helikopter kazasıyla ilgili açıklama

İlk defa anlattı! 'Hiç korkmayın eve döneceğim'

İlk defa anlattı! 'Hiç korkmayın eve döneceğim'

Şehit Erbaş, FETÖ'cü hain için 'vur emri' çıkarmıştı

Şehit Erbaş, FETÖ'cü hain için 'vur emri' çıkarmıştı

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Çukur bitmeden imzayı attı! Ünlü oyuncudan yeni dizi sürprizi

Çukur bitmeden imzayı attı! Ünlü oyuncudan yeni dizi sürprizi

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Diğer Haberler

Batman, Bayburt, Bilecik ve Bingöl'de cumartesi pazar dışarı çıkılıyor mu?

Bingöl ve Batman'da hafta sonu kısıtlaması saatleri değişti

Son Dakika: Kağıthane'de hareketli dakikalar! Eşini darp edip 3. kattan atladı

Kağıthane'de hareketli dakikalar!

Artvin, Aydın, Balıkesir ve Bartın’da sokağa çıkmak serbest mi?

Artvin, Aydın, Balıkesir ve Bartın'da sokağa çıkma yasağı

Meteoroloji harita ile duyurdu! Bazı bölgelerde yüzde 80'i aştı

Meteoroloji harita ile duyurdu! Bazı bölgelerde yüzde 80'i aştı

Çanakkale, Çankırı, Çorum ve Denizli'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Çanakkale, Çankırı, Çorum ve Denizli sokağa çıkma yasağı var mı?

Ünlü isimlerden Bitlis paylaşımları! Şehit haberleri yürekleri dağladı 

Ünlü isimlerden Bitlis paylaşımları!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.