 Karaman Korkmayacağız ama taraftarımızın düşündüğü gibi de rahat olmayacağız

Tolga SAĞLAMTRABZON, (DHA)-

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, hiçbir rakipten çekinmediklerini belirterek, Endişe etmeyeceğiz, korkmayacağız ama taraftarımızın düşündüğü gibi de rahat olmayacağız. Evet hiçbir rakipten korkmuyoruz, çekinmiyoruz ama hiçbir rakibimizin gücünü, oyuncularını da yok sayacak anlayış yok dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile kaleci Uğurcan Çakır, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turunda 2-2'nin rövanşında yarın Sparta Prag ile oynayacakları karşılaşma öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Ünal Karaman, kendileri için zor bir müsabaka olacağını belirterek, İlk maç öncesi benzer şeyleri ifade etmiştik. Bunu sezon boyu çıktığımız hangi müsabaka olursa olsun benden her daim duymaya devam edeceksiniz. Siz bir güçsünüz takımınız camianız bir değer ama herkesin kendine dair gücü değeri var. Dolayısıyla rakibi yok saymadan onun gücüne saygı duyarak kendi inancımızı da üst seviyede tutarak bir müsabakaya çıkacağız. İlk maçta yaşadığımız zorlukların bir benzerini yine bu maçta da yaşacağız. İnşallah en kısa sürede atlatacağımız bir süreç olur ve bizim için tahribatı çok yüksek olmayacak maçların olduğu bir aşama olur. Dışarıda oynadığımız müsabakadan sonra taraftarın önüne çıkmak o heyecanı onlarla beraber yaşamak, ilk defa bu sahaya çıkacak arkadaşlarımızın heyecanını yatıştırma noktasında bize itici bir güç olacak. Onun için biletlerin bittiğini sevinerek öğreniyorum, taraftarlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Umudumuz, beklentimiz, düşüncemiz onlara bu bayram güzelliğini perçinleyecek oyun ve sonuçla onlara cevap verebilmek. Onun adına çaba sarfettik, gayret gösterdik. Oyuncularımız iyi çalıştılar. Yeni oyuncularımız da birkaç antrenman da olsa birlikte takım halinde çalışma imkanı bulduk. Kendimizden ve oyuncularımızdan beklentimiz hat safhada. Biz futbolun doğrularını yapacağız, futbolun doğruları da inşallah bize iyi bir sonuç olarak geri döner dedi.

RAKİBİN BİZİ TANIMADIĞI KADAR BİZ ONLARI TANIYORUZ

Karaman, ilk maçta alınan 2-2'lik sonucun ardından taraftarlar ve kamuoyunda turun geçildiği şeklindeki yorumların yapılması üzerine de şu ifadeleri kullandı

Ben hiçbir zaman hiçbir maça 'ben bu maçı kazanırım kardeşim' diye çıktığımı hatırlamıyorum. Her maça iddialı hazırlanırım yapabileceklerimin en iyisini yaparım. Karşımda Dünya karması da olsa yine o maçı kazanmak için elimden geleni yaparım ama hiçbir zaman için rakibi yok sayıp da tamam ben bu maçın mutlak favorisiyim çıkarım, bu maçı kazanırım düşüncesi içinde olmadım. Onun ötesinde elbette bir hazırlığımız var. Belki rakibin bizi tanımadığı kadar biz onları tanıyoruz. Çünkü onlar resmi müsabakalar oynamıştı. Bazen kağıt üzerinde videoda yansımalar saha içinde tutmayabilir. Futbol bilinen bir matematik gibi değildir. Onun için sevilen bir oyundur. Dolayısıyla ilk maçta oynadığımız ikinci periyot dahil olmak üzere henüz bizim takımımızın arzu edilen seviyesinde olmadığını düşünüyorum. Elbette çok daha iyisini yapabiliriz ve yapacağız da. Çok uzun süre içinde bunun olacağını ümit ediyorum. Bu geçiş süresinde her şeyin dört dörtlük olacağını düşünmemiz çok doğru değil. İnsanların taraftarların bize güvenmesi elbette çok güzel bir şey. Oyuncularımızı bizi gururlandırır, çok mutlu eder.

KORKMAYACAĞIZ AMA TARAFTARIMIZIN DÜŞÜNDÜĞÜ GİBİ DE RAHAT OLMAYACAĞIZ

Futbolun kendi içerisinde doğruları olduğunu kaydeden Karaman, Bunlar takım bütünlüğü içerisinde beraber çalışmalardır. Biz ilk maçta takımla doğru düzgün çalışmamış bir arkadaşımızı kullandık, yeteneğine tecrübesine, kalitesine güvendik. Yarın ki müsabakada belki kullanacağız, farklı arkadaşlar da kullanacağız. Onlar bizim takımımızın parçası ama sezon başın her takım için zordur. Bizim de yaşadığımız yaşayacağımız zorluklar var. Bizim bir inancımız, güvenimiz var. Oyuncuların geçen seneden bu yana getirdikleri, arkadaşlıkları, samimiyetleri, güvenleri var. Takım olma yolunda bizim en büyük güvenimiz, oyuncularımızın bize vermiş oldukları 'hocam rahat ol' mesajı. Bu hafta çalışmalarda onu hissettik. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın uyum içinde inanılmaz, samimi katkıları var. Geçen seneden az öz kalan oyuncularımızın inanılmaz takım duruşu vardı ki bu tadı, tarzı hepimize yaşattılar. Onun için endişe etmeyeceğiz, korkmayacağız ama taraftarımızın düşündüğü gibi de rahat olmayacağız. Evet hiçbir rakipten korkmuyoruz, çekinmiyoruz. Ama hiçbir rakibimizin gücünü, oyuncularını da yok sayacak anlayış yok ifadelerini kullandı.

UĞURCAN ÇAKIR İYİ OYUN VE SKORLA AYRILMAYI DÜŞÜNÜYORUZ

Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır ise Sparta Prag karşısından iyi bir skorla ayrılmayı düşündüklerini belirterek, İlk maç bizim için zorlu geçmişti. Rakip 2-0'ı yakaladığında iyi de performans ortaya koyamıyorduk. Sonrasında geri dönmeyi bildik. Şimdi bu maça hazırlandık, iyi hazırlık dönemi geçirdik. Taraftarımız önünden iyi oyun ve skorla ayrılmayı düşünüyoruz. İnşallah öyle olur. Takımda çok iyi arkadaş ortamı var. Yeni gelenler, tecrübeliler, ağabeyler herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor. Biz de onların tecrübelerinden kendimize bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Ona göre çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah bu sene bu turu geçtikten sonra iyi başlangıç yapıp geçen sene bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz şeklinde konuştu.

Uğurcan, Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı ile ilgili ise, Yusuf saha içi ve dışı profesyonel bir insandı. Alt yapıdan çıkanlara tecrübelerinden, yaşadıklarından çok şey kattı. Aramızdan ayrılması üzücü ama ona başarılar diliyorum. O altyapıdaki oyunculara aslında rol model olarak ayrıldı. Gelecek arkadaşlarımız da onun yolundan giderlerse başarılı olacaklardır dedi.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turu rövanşında yarın Çekya temsilcisi Sparta Prag ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapılan antrenmanda sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi'nin haricinde bordo-mavililer tam kadro çalıştı. Koşuyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Sparta Prag müsabakasının taktik provasının yapıldığı belirtildi. Antrenmanı kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ile yönetim kurulu üyeleri de izledi.