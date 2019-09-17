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Karaman merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 17:52 | Son Güncelleme

Karaman merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, öğretmen olarak görev yapmakta iken meslekten ihraç edilen 8 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak öğretmenlik yapmaktayken önceki tarihlerde çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle meslekten ihraç edilen 8 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.

Karaman merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, öğretmen olarak görev yapmakta iken meslekten ihraç edilen 8 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak öğretmenlik yapmaktayken önceki tarihlerde çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle meslekten ihraç edilen 8 kişi için yakalama kararı çıkarıldı. Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Karaman merkezli İstanbul, Konya ve Mersin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 8 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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