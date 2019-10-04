HABER

Karaman merkezli FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 09:30 | Son Güncelleme

Örgütün öğrenci yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle 10 zanlı gözaltına alındı

Karaman merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ekim'de, FETÖ'nün öğrenci yapılanması soruşturması kapsamında Karaman merkezli Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i şaşırtan olay!Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i şaşırtan olay!
Klarnetinin dayanıklılığını, otomobille üzerinden geçerek test ettiKlarnetinin dayanıklılığını, otomobille üzerinden geçerek test etti
(Özel) 40 yaşındaki futbolcunun organları 5 kişiye umut oldu(Özel) 40 yaşındaki futbolcunun organları 5 kişiye umut oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Karaman

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın güzeli pazarda bere satıyor! İşte son hali

Yeşilçam'ın güzeli pazarda bere satıyor! İşte son hali

Ülke karıştı! Olağanüstü hal ilan edildi

Ülke karıştı! Olağanüstü hal ilan edildi

ABD tarihinin en ölümcül silahlı saldırısıydı! Tam 735 milyon dolarlık...

ABD tarihinin en ölümcül silahlı saldırısıydı! Tam 735 milyon dolarlık...

Abdullah Avcı'dan maç sonu olay sözler!

Abdullah Avcı'dan maç sonu olay sözler!

Kritik atama kararları Resmi Gazete'de!

Kritik atama kararları Resmi Gazete'de!

Uyuşturucu bağımlısı gencin tüyler ürperten itirafları! 'Evin eşyalarını satıyorum, annem bana dayanamıyor'

Uyuşturucu bağımlısı gencin tüyler ürperten itirafları! 'Evin eşyalarını satıyorum, annem bana dayanamıyor'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bağcılar'da vinç devrildi! Bir işçi altında kaldı

Bağcılar'da vinç devrildi! Bir işçi altında kaldı

Ankara'da korkutan yangın! Ekipler sevk edildi

Ankara'da korkutan yangın! Ekipler sevk edildi

Son dakika! ALES sonuçları açıklandı

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

Atama kararları Resmi Gazete'de! Yeni Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak oldu

Kritik atama kararları Resmi Gazete'de!

Üniversitelerle ilgili kararlar Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlandı! Suriye'de 3 fakülte kuruluyor (4 ekim Resmi Gazete)

Suriye'de 3 fakülte kuruluyor!

Yarım milyon lira istemişlerdi! Polisin zekice operasyonu sonları oldu

Yarım milyon lira istemişlerdi! Polisin zekice operasyonu sonları oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.