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KARAMAN SEÇİM SONUÇLARI 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Karaman seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak?

11.05.2023 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman seçim sonuçları 2023 ekranı kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Tüm Türkiye genelinde 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri gerçekleştirilecek. Karaman'ın ilçeleri olan Merkez, Ayrancı, Başyayla, Ermenek, Kazımkarabekir ve Sarıveliler seçim sonuçları da ayrıca araştırılan konulardan oldu. Peki, Karaman seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

KARAMAN SEÇİM SONUÇLARI 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Karaman seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak?

Karaman seçim sonuçları bölge sakinleri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 14 Mayıs 2023 seçimleri sonucunda Karaman'da hangi Cumhurbaşkanı adayı ve hangi parti ne kadar oy alacak merak konusu oldu. 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu ve oy oranlarına dair tüm detaylar Mynet.com'da yayınlanacak. İşte Karaman seçim sonuçları ve oy oranları ekranı...

KARAMAN SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 08:00 ile 17:00 arasında gerçekleştirilebilecek.

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

Karaman'ın ilçeleri olan Merkez seçim sonuçları, Ayrancı seçim sonuçları, Başyayla seçim sonuçları, Ermenek seçim sonuçları, Kazımkarabekir seçim sonuçları ve Sarıveliler seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.

GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

OY KULLANMA

OY NASIL KULLANILIR?

  • Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

  • Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

  • Cep telefonuyla kabine girmeyin.

  • Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

  • Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

  • Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın

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