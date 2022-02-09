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Karaman Valiliği duyurdu! Eğitime kar engeli

09.02.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı yerleşim yerlerindeki okulların yarın tatil edildiğini açıkladı. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Karaman Valiliği duyurdu! Eğitime kar engeli

Karaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği açıklandı. Karaman Valiliği, okulların tatil edilmesiyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

KARAMAN VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

"Yoğun kar yağışı ye buzlanma sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle ilimiz merkez ve merkeze bağlı okullarda 10 Şubat 2022 Perşembe günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır."

Kaynak: İHA

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