Karaman Valiliği duyurdu! Eğitime kar engeli

Karaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği açıklandı. Karaman Valiliği, okulların tatil edilmesiyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.
Valilikten yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
"Yoğun kar yağışı ye buzlanma sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle ilimiz merkez ve merkeze bağlı okullarda 10 Şubat 2022 Perşembe günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır."
Kaynak: İHA
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