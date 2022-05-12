Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Resmi Gazete'de yayımlanan 'atama kararları' sonrası merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Karaman Valisi Tuncay Akkoyun kimdir? Tuncay Akkoyun ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? Ayrıntılar haberimizde...

KARAMAN VALİSİ TUNCAY AKKOYUN KİMDİR?

Tuncay Akkoyun 07 Ağustos 1976 tarihinde Elazığ'da sünyaya geldi.

Tuncay Akkoyun, ilk, orta ve lise tahsilini Elazığ'da tamamladı.

1995 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü'nde başladığı üniversite öğrenimini 1999 yılında tamamladı. Aynı yıl İçişleri Bakanlığı'nca açılan kaymakamlık sınavını kazanarak, 2000 yılı Mayıs ayında Elazığ Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı.

TUNCAY AKKOYUN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Adıyaman-Besni, Adana-Karaisalı ve Malatya-Kale Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Akkoyun Elbistan Kaymakamlığı yaptı. Akkoyun son olarak mülkiye müffettişliği görevini yürüttü.

Tuncay Akkoyun, 12 Mayıs 2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Karaman Valisi olarak atandı

