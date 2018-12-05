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Karaman'da, 10 FETÖ şüphelisi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 12:21 | Son Güncelleme

KARAMAN merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 askerden 10'u, adliyeye sevk edildi.

Karaman'da, 10 FETÖ şüphelisi adliyede

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 askerden 10'u, adliyeye sevk edildi. Emniyette 9 kişinin sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında; 16'sı muvazzaf, 1'i ihraç, 2'si emekli olan 19 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 1 Aralık'ta 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 19 kişiden 10'u, sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Emniyetteki 9 kişinin sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.

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Karaman'da, 10 FETÖ şüphelisi adliyede

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