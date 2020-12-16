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  4. Karaman’da 11 katlı inşaatın çatısından düşen işçi öldü

Karaman’da 11 katlı inşaatın çatısından düşen işçi öldü

16.12.2020 10:57 | Son Güncelleme:
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Karaman’ın Ermenek ilçesinde 11 katlı inşaatın çatısında düşen işçi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, 11 katlı inşaatın çatısında çalışan 35 yaşındaki Sadık Demircan, yağan yağmurun kayganlaştırdığı metal çatıda ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 35 metre yükseklikten yere düştü.

Karaman’ın Ermenek ilçesinde 11 katlı inşaatın çatısında düşen işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 11 katlı inşaatın çatısında çalışan 35 yaşındaki Sadık Demircan, yağan yağmurun kayganlaştırdığı metal çatıda ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 35 metre yükseklikten yere düştü. Ağır yaralanan Demircan, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Ermenek Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çorum nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen talihsiz işçinin yakın zaman önce abisi ile birlikte çalışmak üzere Ermenek ilçesine geldiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Demircan’ın cenazesi abisi tarafından memleketine götürüldü.

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