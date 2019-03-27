HABER

Karaman'da 176 bin 762 seçmen sandık başına gidecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 14:53 | Son Güncelleme

Karaman'da 176 bin 762 seçmen sandık başına gidecek

Karaman'da 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde 176 bin 762 seçmen oy kullanacak.

Karamanda, yerel seçimlerde 684 sandık kurulacak.

Kentte belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri ve muhtarları belirlemek için seçmen sandık başına gidecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Karaman'da 176 bin 762 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014’te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Karaman'daki seçmen sayısı 11 bin 446 arttı.

Karaman'da kurulacak sandık sayısı bir önceki seçime göre arttı. 2014’teki yerel seçimlerde 671 sandık kurulurken, bu seçimlerde 684 sandık kurulacak.

- En az seçmen Başyayla'da

Karaman'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe merkez ilçe oldu. 133 bin 57 kayıtlı seçmenin bulunduğu merkez ilçede 478 sandık kurulacak.

Merkezden sonra ikinci sırada 98 sandık ve 21 bin 446 seçmenle Ermenek geliyor. 15 sandık ve 2 bin 779 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Başyayla'da olacak.

İlçelerdeki sandık ve seçmen sayıları ise şu şekilde:

İlçe adı : Sandık sayısı: Seçmen sayısı:

Karaman Merkez 478 133 bin 057

Ayrancı 35 6 bin 526

Başyayla 15 2 bin 779

Ermenek 98 21 bin 446

Kazımkarabekir 16 3 bin 211

Sarıveliler 42 9 bin 743

PARTNERÜnlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...Ünlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...
MHP’li Osmanağaoğlu: Atatürk’ün kurtardığı İzmir, Kılıçdaroğlu tarafından teslim ediliyorMHP’li Osmanağaoğlu: Atatürk’ün kurtardığı İzmir, Kılıçdaroğlu tarafından teslim ediliyor
MHP'li Kalaycı: Halkımız PKK ve FETÖ ile yan yana gelenlere dersini verecekMHP'li Kalaycı: Halkımız PKK ve FETÖ ile yan yana gelenlere dersini verecek
Anahtar Kelimeler:
Karaman

En Çok Okunan Haberler

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilen mektubu paylaştı

Twitter'dan paylaştı! İşte o mektup

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.