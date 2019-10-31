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Karaman’da 1’i polis 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 10:16 | Son Güncelleme

Karaman’da iki grup arasında çıkan ve 1’i polis 2 kişinin silahla yaralandığı olayda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 kişiden 2’si tutuklandı.Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Kirişçi Mahallesi Mezbaha Caddesi üzerinde meydana geldi.

Karaman’da iki grup arasında çıkan ve 1’i polis 2 kişinin silahla yaralandığı olayda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 kişiden 2’si tutuklandı.
Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Kirişçi Mahallesi Mezbaha Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan kavga üzerine olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü ekibi, tarafları ayırmaya çalıştı. Bu esnada kavga eden taraflardan birisi pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş etmesi üzerine olaya müdahale eden polis memuru Yücel K. ile oradan geçmekte olan Zafer Ş. isimli vatandaş seken saçmalardan yaralandı. Yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis memuru Yücel K. ile Zafer Ş., ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olay anında 3 kişiyi daha sonrada kavgaya karıştığı ileri sürülen 7 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlana 10 kişi, Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polisin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.A. ile R.A. tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine konarken, diğer 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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