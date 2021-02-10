Karaman’da 3 ay önce işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Karaman’da üç ay önce işlenen cinayetin zanlısı ile birlikte ona yardım eden ve olayın azmettiricileri olduğu öne sürülen 7 kişi, polisin titiz çalışması sonucu yakalanırken, olay anının görüntüleri ortaya çıktı. Cinayet Bürosu dedektifleri 2 bin 422 dakikalık görüntü izleyerek zanlılara ulaştı.

Olay, 2 Kasım 2020 gecesi saat 23.50 sıralarında Yeni Mahalle Sebahattin Özer İş Merkezinde bulunan tekel bayisinde yaşandı.

İş yerini kapatmaya hazırlanırken saldırıya uğradı

İş merkezi altında işlettiği tekel bayisini kapatmaya hazırlanan Mehmet Öcal (31), iş yerinin önüne av tüfeği ile gelen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağına isabet eden saçmalarla yere yığılarak aşırı kan kaybeden Öcal, çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, saldırıyı yapan şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçarak izini kaybettirdi. Saldırı anı ise iş yerinin güvenlik merasına yansıdı. Hastanede yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Öcal, olaydan 10 gün sonra hayatını kaybetti.