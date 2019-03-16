HABER

Karaman’da 3 gün önce bıçaklanan şahıs öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 15:06 | Son Güncelleme

Karaman’da 3 gün önce iki kişi tarafından bıçaklanan şahıs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Tahsin Ünal Mahallesi Armutlu İş Merkezinin 1.

Karaman’da 3 gün önce iki kişi tarafından bıçaklanan şahıs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Tahsin Ünal Mahallesi Armutlu İş Merkezinin 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezinin zemin katında annesi Nevin Ç. ile birlikte çay ocağını işleten Şevket Ozan Gülke, iş yerine gelen 2 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar bellerinden çıkardıkları bıçaklarla Gülke’yi iş merkezinin içerisinde kovalamaya başladı. İş merkezinin 1’inci katındaki tuvalete kaçan Şevket Ozan Gülke’yi yakalayan şahıslar, sağ kasığından bıçaklayarak kaçtı. Bıçak darbesinin atardamara gelmesi nedeniyle aşırı derecede kan kaybeden Gülke’ye ilk müdahaleyi orada bulunan vatandaşlar yaptı. Ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan ve 3 gündür yoğun bakımda olan Şevket Ozan Gülke, bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

Zanlılardan birisi minibüsün altında yakalandı, iki zanlı da tutuklandı
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şevket Ozan Gülke’yi bıçaklayarak kaçan iki kişinin eşkal ve kimliklerini kısa sürede tespit etti. Şahısların izini süren ekipler, Murat S.’yi eski sanayi sitesi içerisinde kıskıvrak yakalarken, Cihat C’yi de Hamidiye Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde kıstırdı. Mahalleyi ablukaya alan ekiplerle bir süre kovalamac yaşayan şüpheli şahıs, kaçamayacağını anlayınca park halindeki minibüsün altına girerek boğazına bıçak dayadı. Bunun üzerine tedbir amaçlı olay yerine sağlık ekibi istendi. Daha sora ise cadde trafiğe kapatıldı. Zanlı bir türlü ikna edilemeyince yakınları olay yerine çağrıldı. Yapılan görüşmeler sonucu ikna edilen şüpheli elindeki bıçağı bırakarak polise teslim oldu. Ekip arabasına alınan şahıs, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Asayiş Şubesi ekiplerinin başarılı çalışması sonucu iki zanlı kısa sürede yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Cihat C. ile Murat S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Tedavi altında olduğu hastanede sabaha karşı hayatını kaybeden Şevket Ozan Gülke’nin ise yapılacak olan otopsiden sonra defnedilmesi bekleniyor.

PARTNERYaşınız kimse tahmin edemiyor! Ya siz, tahmin edebilecek misiniz?Yaşınız kimse tahmin edemiyor! Ya siz, tahmin edebilecek misiniz?
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: Anne öldü, oğlu kurtulduOtomobil aydınlatma direğine çarptı: Anne öldü, oğlu kurtuldu
Virajı alamayan araç şarampole uçtu: 1 ölüVirajı alamayan araç şarampole uçtu: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Londra'da müslüman gruba saldırı!

Londra'da müslüman gruba saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
8 yaşındaki Görkem hayatı boyunca diyet yapmak zorunda

Adeta zamanla yarışıyorlar! Hayatı boyunca böyle yaşamak zorunda

Çamurla boğarak öldürmüş! Böyle vahşet görülmedi

Çamurla boğarak öldürmüş! Böyle vahşet görülmedi

Parkta dövüp dereye attılar

Parkta dövüp dereye attılar

Öğretmen çifti kaza ayırdı

Öğretmen çiftten çok acı haber!

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Yüksekova'da yılan zehri ele geçirildi

Yüksekova'da ele geçirildi! Öldürücü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.