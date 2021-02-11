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Karaman’da 3 kardeşi bıçaklayan şahıs tutuklandı

11.02.2021 17:30 | Son Güncelleme:
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Karaman’da 3 kardeşi bıçaklayan şahıs tutuklandı

Karaman’da çocuk meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, 3 kardeşi bıçaklayarak yaralayan şüpheli şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.Olay, 2 gün önce saat 22.00 sıralarında merkeze bağlı Kılbasan köyünde yaşandı.

Karaman’da çocuk meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, 3 kardeşi bıçaklayarak yaralayan şüpheli şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Olay, 2 gün önce saat 22.00 sıralarında merkeze bağlı Kılbasan köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, B.Ş. isimli kişi, köy içerisinde kardeş oldukları öğrenilen A.Ç (26), H.Ç (21) ve O.Ç (20) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa süre içerisinde kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ş., üzerindeki bıçakla 3 kardeşi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralı kardeşler kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, B.Ş., jandarma tarafından olayda kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen B.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Kavganın ise çocuk yüzünden çıktığı ileri sürüldü.
Öte yandan, jandarma ekiplerinin, kavgaya karışan ve tutuklanan B. Ş’nin de aralarında bulunduğu 12 kişiye, "sosyal mesafe kuralına uymamak", "sokağa çıkma yasağına uymama" ve "maske takmama suçlarından 59 bin 400 lira idari para cezası uyguladığı öğrenildi.

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