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Karaman'da 7. kattan merdiven boşluğuna düşen kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 09:04 | Son Güncelleme

Karaman'da 7. kattan merdiven boşluğuna düşen kişi öldü

Karaman'da, 7. kattan merdiven boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Urgan Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında oturan Berat Özçınar (24), apartmanın 7. katından henüz bilinmeyen bir nedenle merdiven boşluğuna düştü.

Apartman sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Özçınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Özçınar'ın cesedi otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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