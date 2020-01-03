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  4. Karaman’da 79 koyunu çaldığı ileri sürülen zanlı tutuklandı

Karaman’da 79 koyunu çaldığı ileri sürülen zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 00:41 | Son Güncelleme

Karaman’da bir ağıldan 79 koyunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.Hırsızlık olayı, merkeze bağlı Taşkale köyünde geçtiğimiz yılın Ağustos ayında yaşandı.

Karaman’da 79 koyunu çaldığı ileri sürülen zanlı tutuklandı

Karaman’da bir ağıldan 79 koyunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Hırsızlık olayı, merkeze bağlı Taşkale köyünde geçtiğimiz yılın Ağustos ayında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 79 küçükbaş hayvanın ağılda olmadığını fark eden M.S. (57) durumu jandarmaya bildirdi. Hırsız yada hırsızları yakalayabilmek için çalışma başlatan jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucu olayı gerçekleştiren kişinin M.Y. (39) olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda şüpheli M.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi’ne kondu.

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