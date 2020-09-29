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Karaman’da ahırda başlayıp samanlık ile eve sıçrayan yangın güçlükle söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 21:07 | Son Güncelleme

Karaman’ın Ayrancı ilçesinde ahırda başlayarak samanlık ve eve sıçrayan yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangın, akşam saatlerinde ilçenin Ulu Mahallesinde meydana geldi.

Karaman’ın Ayrancı ilçesinde ahırda başlayarak samanlık ve eve sıçrayan yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde ilçenin Ulu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G.’ye ait ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahırdan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar bir yandan içeride bulunan küçükbaş ve büyükbaş hayvanları tahliye etmeye çalışırken, diğer yandan durumu itfaiyeye haber verdi. Haber verilmesiyle olay yerine gelen Ayrancı Belediyesine ait itfaiye ekibi, rüzgarında etkisiyle ikamete sıçrayan yangına müdahale etti. Giderek kontrolden çıkan yangının K.U.’ya ait samanlığa da sıçraması üzerine Karaman ile Akçaşehir Belediyesinden takviye itfaiye ekipleri istendi. Diğer gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında 2 samanlık ve 1 ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, 2 büyükbaş hayvanla 20 yakın küçükbaş hayvan telef oldu. Alevlerin sıçradığı M.G.’ye ait evde ise maddi hasar oluştu. Öte yandan yangın haberini alır almaz olay yerine gelen Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı da söndürme çalışmalarını takip etti.

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