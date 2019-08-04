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Karaman’da Ahmet Şafak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.08.2019 12:27 | Son Güncelleme

Uluslararası Karaman Türk Dünyası Şöleninin üçüncü gününde sahne alan ünlü sanatçı Ahmet Şafak, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.Türk Dünyası Kültür Parkı’nda düzenlenen şölen, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’nın konuşmasıyla başladı.

Uluslararası Karaman Türk Dünyası Şöleninin üçüncü gününde sahne alan ünlü sanatçı Ahmet Şafak, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Türk Dünyası Kültür Parkı’nda düzenlenen şölen, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’nın konuşmasıyla başladı. Kalaycı yaptığı konuşmada, "Karaman’ımızın ayaklarındaki prangaları kıracağız. Hep birlikte yapacak olduğumuz çalışmalarla birlikte, gerçekleştireceğimiz projelerle bu şehir kabuğunu kıracak" dedi.
Yapılan gösteriler sırasında sahneye açılan dev Türk bayrağı ise konseri izlemeye gelen kalabalık tarafından ayakta alkışlandı. Gecenin sonunda sahneye Ahmet Şafak çıktı. Ünlü sanatçı söylediği şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sırasında Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Ahmet Şafak’a çiçek ile ay yıldızlı plaket ve börk hediye etti. Börk giyen Şafak, konserine bir süre böyle devam etti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden konser havai fişek gösterisiyle sona erdi.
Şöleni, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’nın yanı sıra MHP MYK Üyesi Hüseyin Korkmaz, MHP Karaman İl Başkanı Oktay Yılmaz, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Karaman’da Ahmet Şafak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

Karaman’da Ahmet Şafak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

Karaman’da Ahmet Şafak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

Karaman’da Ahmet Şafak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

Karaman’da Ahmet Şafak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

Karaman’da Ahmet Şafak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

Karaman’da Ahmet Şafak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

Karaman’da Ahmet Şafak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

Karaman’da Ahmet Şafak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

Karaman’da Ahmet Şafak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

Karaman’da Ahmet Şafak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

Karaman’da Ahmet Şafak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

Karaman’da Ahmet Şafak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

Karaman’da Ahmet Şafak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

Karaman’da Ahmet Şafak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı
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