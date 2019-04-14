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Karaman’da amatör balıkçılardan anlamlı etkinlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 16:34 | Son Güncelleme

Karaman’da Sportif Olta Balıkçılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği ile Sazan Avcıları Dermeği üyeleri tarafından, Fisandun Barajı’nda birlik ve beraberlik etkinliği düzenlendi.

Karaman’da amatör balıkçılardan anlamlı etkinlik

Karaman’da Sportif Olta Balıkçılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği ile Sazan Avcıları Dermeği üyeleri tarafından, Fisandun Barajı’nda birlik ve beraberlik etkinliği düzenlendi. Etkinlik sonunda balık tutkunları baraj etrafına atılan çöpleri temizledi.
Düzenledikleri etkinlik hakkında bilgi veren Karaman Sazan Avcıları Derneği Başkanı Eyüp Evci, “Karaman Sazan Avcıları ve KAROP Derneği, olarak, geçen yıl ilkini düzenlediğimiz etkinliği geleneksel hale getirmeyi hedefledik. Buradaki amacımız Karaman’da olta balıkçılığına gönül vermiş olan dostlarımızla gençlerimize olta balıkçılığını aşılamaktır. Etkinliğimizi balık tutkunları büyük ilgi gösterdi. Bu etkinlikte birde mesaj vermek istedik. Vatandaşlarımız böyle güzel yerlere piknik yapmaya geliyorlar ancak etrafı batırıp gidiyorlar. İkram edilecek yemekten sonra baraj gölünün etrafında bulunan çöpleri hep birlikte temizleyeceğiz” dedi.
Verilen yemeğin ardından etkinliğe katılan genç yaşlısı ellerine çöp poşeti alarak, piknik alanına atılan çöpleri topladılar.

Karaman’da amatör balıkçılardan anlamlı etkinlik

Karaman’da amatör balıkçılardan anlamlı etkinlik

Karaman’da amatör balıkçılardan anlamlı etkinlik

Karaman’da amatör balıkçılardan anlamlı etkinlik

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