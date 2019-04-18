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Karaman'da ambulans devrildi: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 15:07 | Son Güncelleme

Karaman'da ambulans devrildi: 3 yaralı

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde, ambulansın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si sağlık görevlisi 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Tapur yönetimindeki 70 HD 419 plakalı 112 acil servis ambulansı, Sarıveliler-Konya kara yolunun 10'uncu kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, Tapur ile sağlık görevlileri Ayşenur Özoğlu ve Hüseyin Akyayla yaralandı.

Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın, ambulansın Konya'ya hasta bırakıp Sarıveliler ilçesine dönerken meydana geldiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
ambulans Karaman Kaza sarıveliler

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