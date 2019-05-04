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Karaman’da baraj ve göletler doldu, taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 12:54 | Son Güncelleme

Karaman’daki tüm baraj ve göletlerde su seviyelerinin ikiye katlayarak taşma noktasına gelmesi en çok çiftçileri sevindiriyor.

Karaman’daki tüm baraj ve göletlerde su seviyelerinin ikiye katlayarak taşma noktasına gelmesi en çok çiftçileri sevindiriyor. Tamamen dolan İbrala ve Ayrancı barajlarında kapaklar açılarak su tahliyesi başladı.
Etrafı baraj ve göletle çevrili olan Karaman’da, 10 baraj ile 9 gölet bulunuyor. 58 metre yüksekliğe ve 134 milyon metreküp kapasiteye sahip olan İbrala Barajı, yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Ermenek HES ile Gödet Barajı’ndan sonra Karaman’ın üçüncü büyük barajı konumundaki İbrala Barajı, doluluk oranıyla tarihi rekor kırdı. Baraj geçen yıla oranla yüzde 60 daha fazla su oranına ulaştı. Barajın taşma riskine karşı ekipler bütün önlemlerini aldı. DSİ ekipleri barajın taşıp afete yol açmaması için sık sık su seviyesini kontrol ediyor.

Baraj, ilk defa taşma noktasına geldi
Taşma noktasına gelen İbrala Barajı’ndan su tahliyesi yapıldığını duyan köylüler bu anı görmek için baraj kapaklarının bulunduğu bölgeye gelerek izliyor. Beydilli köyünden Arif Gürsoy, "Baraj yapıldıktan sonra yağışların bol olması nedeniyle ilk yıl iyi su vardı" diyerek, "Ancak ilk defa bu kadar seviyeye ulaşarak salındı. Şu an son haddine gelmiş durumdadır” dedi.
Çiftçiler olarak barajın dolmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Gürsoy, barajdaki su, gerçekten görülmemiş bir seviyeye çıktı. Ancak tarımda yüzde 100 faydalanamıyoruz. Barajın etrafındaki birkaç köy sudan yararlanabiliyor. Bizlerin yetkililerden tek isteği var, o da bu sudan diğer köylerinde yararlanmasının sağlamasıdır” diye konuştu.

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