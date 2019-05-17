Karaman’da besicilerin mera kavgası kanlı bitti: 4 yaralı

Karaman’da aynı köyde oturan iki besici arasında mera yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgasında 4 kişi yaralandı.

Kavga, Kazımkarabekir ilçesine bağlı Sinci köyünde yaşandı. Alınan bilgiye göre, aynı köyde oturan ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Şakir G. ile Selman ve Memiş E. kardeşler arasından çıkan mera kavgasına çobanlarla akrabaların da katılmasıyla büyüdü. Çıkan kavgada darp edilerek yaralanan Selman ve Memiş E. kardeşler ambulansla Karaman Devlet Hastanesine, Şakir G. ile amcası Mehmet G. de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

