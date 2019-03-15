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Karaman’da bıçaklama olayına karışan 2 şahsa tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 09:32 | Son Güncelleme

Karaman’da bir kişiyi bıçakla ağır yaralayarak kaçan 2 zanlı tutuklandı.Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, şehir merkezinde yaşanan bıçaklama olayından sonra kaçan Cihat C.

Karaman’da bıçaklama olayına karışan 2 şahsa tutuklama

Karaman’da bir kişiyi bıçakla ağır yaralayarak kaçan 2 zanlı tutuklandı.
Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, şehir merkezinde yaşanan bıçaklama olayından sonra kaçan Cihat C. ile Ertuğrul S.’yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Zanlıların izini süren ekipler, Ertuğrul S.’yi eski sanayi sitesi içerisinde, Cihat C.’yi de Hamidiye Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde kaçarak saklandığı minibüsün altında yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Cihat C. ile Ertuğrul S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Öte yandan, aşırı kan kaybından dolayı kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde hemen ameliyata alınan Şevket Ozan G.’nin (31) halen yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Karaman’da bıçaklama olayına karışan 2 şahsa tutuklama

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