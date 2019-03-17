Karaman’da bıçaklanarak öldürülen adam defnedildi

Karaman’da 4 gün önce 2 kişi tarafından bıçaklanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 2 çocuk babası bir kişi, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Tahsin Ünal Mahallesi Armutlu İş Merkezi’nin 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezinin zemin katında annesi Nevin Ç. ile birlikte çay ocağını işleten Şevket Ozan Gülke, iş yerine gelerek tartıştığı 2 kişi tarafından kaçtığı tuvalette bıçaklandı. Sağ kasığından bıçaklanan ve atardamarı kesilen Şevket Ozan Gülke, ağır yaralı olarak Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi 4 gündür süren Şevket Ozan Gülke, dün sabaha karşı hayatını kaybetti. Olay gününün akşamı Şevket Ozan Gülke’yi bıçaklayarak kaçan Murat S. ile Cihat C., Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. İki zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

Hayatını kaybeden Şevket Ozan Gülke (31) için öğle namazını müteakip Musalla Meydanı’nda cenaze namazı kılındı. Namaza, Gülke’nin ailesi ve yakınlarıyla vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Şevket Ozan Gülke, Hamidiye Mahallesi’ndeki şehir mezarlığına dualarla defnedildi.



