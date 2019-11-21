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Karaman'da bıçaklı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 00:10 | Son Güncelleme

Karaman'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Sefa A. (23) yönetimindeki 42 N 2242 plakalı otomobil Cedit Mahallesi Aziz Tarhan Caddesi'nde seyir halindeyken, araçta bulunan Mustafa Nizam M. (24) ve Hasan Topuzoğlu (23) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Araç içerisinde kavgaya dönüşen olayda Mustafa Nizam M, Topuzoğlu'nu boğazından bıçakladı. Bu sırada polis ekipleri şüphelendikleri aracı durdurmak istediği sırada sürücü Sefa A, Fenari Mahallesi Molla Fenari Caddesi'nde aracı terk ederek kaçtı.

Durumu gören polis ekipleri otomobili incelemek üzere gelirken bu sırada harekete geçen Mustafa Nizam M, otomobili Rauf Denktaş Mahallesi Kazımkarabekir Paşa Caddesi'ndeki kendisine ait iş yerinin önüne götürdükten sonra park edip uzaklaştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasan Topuzoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Topuzoğlu'nun cesedi, otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan Mustafa Nizam M. ve Sefa A'yı kısa sürede yakaladı.

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1 ölü bıçaklı kavga Karaman polis

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