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Karaman'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 00:36 | Son Güncelleme

Karaman'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Karaman'da meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Çeltek Mahallesi Kale yanında açık havada oturup sohbet eden Cengiz Ali Y. (20), Murat Y. (18), Emre K. (20), Beytullah Yanık (29) ve Uğur C. (19) henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslar birbirini bıçakla yaraladı.

Karaman'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 5 kişiden Beytullah Yanık kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralılardan Uğur C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
bıçaklı kavga Karaman

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