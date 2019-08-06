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Karaman’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 02:53 | Son Güncelleme

Karaman’da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1’i ağır 4 kişi de yaralandı.Olay, gece saat 23.00 sıralarında Çeltek Mahallesi’nde bulunan Karaman Kalesi’nde meydana geldi.

Karaman’da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1’i ağır 4 kişi de yaralandı.
Olay, gece saat 23.00 sıralarında Çeltek Mahallesi’nde bulunan Karaman Kalesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kale içerisindeki çocuk parkı yanında sohbet etmekte olan Beytullah Yanık (29), Cengiz Ali Y. (20), Murat Y. (18), Emre K. (20) ve Uğur Ç. (19), henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslar birbirini muşta ve bıçaklarla yaraladı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı şahıslar olay yerine gelen ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Beytullah Yanık, kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri devam ederken Uğur Ç’nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekibi kavganı başladığı ve devam ettiği yerlerde delil ve parmak izi çalışması yaptı. Kavganın başladığı yerde bulunan alkol şişeleri ise dikkat çekti.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Karaman’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Karaman’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Karaman’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Karaman’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Karaman’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Karaman’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Karaman’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Karaman’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Karaman’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Karaman’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Karaman’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Karaman’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Karaman’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Karaman’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Karaman’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Karaman’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Karaman’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Karaman’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Karaman’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Karaman’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Karaman’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Karaman’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Karaman’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
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