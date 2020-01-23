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Karaman’da bir eve silahla ateş edildi: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 01:22 | Son Güncelleme

Karaman’da bir eve, kimliği belirsiz kişilerce otomobilden av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.Olay, gece saat 22.45 sıralarında Yenimahalle 391 Sokak’ta bulunan tek katlı evde yaşandı.

Karaman’da bir eve, kimliği belirsiz kişilerce otomobilden av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Olay, gece saat 22.45 sıralarında Yenimahalle 391 Sokak’ta bulunan tek katlı evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.K ve ailesinin oturduğu evin önüne otomobille gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler av tüfeğiyle üç el ateş ettikten sonra hızla kaçtı. Kurşunlardan ikisi evin penceresine diğeri ise duvara isabet ederken, silahlı saldırı sırasında pencere yakınında oturan Ayten K., ayağına saçma isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Yaralı kadın ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekibi, ev ve çevresinde inceleme yaptı. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalaya bilmek için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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