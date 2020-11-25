HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karaman’da bir kadın banyoda ölü bulundu

Karaman’da bir kadın banyoda ölü bulundu

25.11.2020 14:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’da bir kadın, birlikte kaldığı erkek arkadaşının evinin banyosunda ölü olarak bulundu.Olay, Yunus Emre Mahallesi 2269 Sokak’ta bulunan toplu konutlar C1-5 Blok’ta meydana geldi.

Karaman’da bir kadın, birlikte kaldığı erkek arkadaşının evinin banyosunda ölü olarak bulundu.
Olay, Yunus Emre Mahallesi 2269 Sokak’ta bulunan toplu konutlar C1-5 Blok’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, erkek arkadaşı İ.S’nin evinde kalan Esengül Prıehaeusser (37), gece yarısı duş almak için banyoya girdi. Erkek arkadaşı İ.S. ise yatarak uykuya daldı. Öğle saatlerinde uyanan İ.S, arkadaşı genç kadının oda da olmadığını fark etti. Bunun üzerine banyoya bakan İ.S, arkadaşının banyoda yerde kıpırdamadan yattığını görünce hemen sağlık ekibinden yardım istedi. Adrese gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde kadının yaklaşık 5-6 saat kadar önce hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Prıehaeusser’in cesedi kesin ölüm sebebinin tespit edilebilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından genç kadının erkek arkadaşı İ.S. polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Coştukça coştu! Düğünde feci anlar Coştukça coştu! Düğünde feci anlar
Yoğun bakımlarda yer kalmadı, koridorlar yoğun bakıma döndüYoğun bakımlarda yer kalmadı, koridorlar yoğun bakıma döndü
ATA AÖF sınavları için geri sayım başladı!ATA AÖF sınavları için geri sayım başladı!
1/

En Çok Okunan Haberler

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Son Dakika! Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Son Dakika! Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Koronavirüs hastalarından filyasyon ekibini şaşırtan istek

Koronavirüs hastalarından filyasyon ekibini şaşırtan istek

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Paylaşımları olay olmuştu! Flaş hamle...

Paylaşımları olay olmuştu! Flaş hamle...

Meteoroloji'den kar ve yağış uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den kar ve yağış uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Diğer Haberler

Barış Atay’a saldırı davasında 3 sanık tahliye edildi

Barış Atay’a saldırı davasında tahliye kararı

Esrarengiz ölüm! Erkek arkadaşının banyosunda bulundu

Esrarengiz ölüm! Erkek arkadaşının banyosunda bulundu

Emine Erdoğan: Katiller ve mafya babaları rol model olmasın

Emine Erdoğan: Katiller ve mafya babaları rol model olmasın

Korkutan açıklama! Yoğun bakımlarda yer kalmadı, koridorlar yoğun bakıma döndü

Yoğun bakımlarda yer kalmadı, koridorlar yoğun bakıma döndü

Nesli tükenme tehlikesi altında! Kastamonu'da görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında! O ilde görüntülendi

Kahramanmaraşlı muhtar eşini şoka uğrattı! 46 yıldır evlilik cüzdanında saklıyormuş

46 yıldır evlilik cüzdanında saklıyormuş

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.