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Karaman’da boş arsada çıkan ot yangını itfaiye tarafından söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 16:45 | Son Güncelleme

Karaman’da boş arsadaki kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın binalara sıçramadan söndürüldü.Yangın, Piri Reis Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan boş arsada çıktı.

Karaman’da boş arsada çıkan ot yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Karaman’da boş arsadaki kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın binalara sıçramadan söndürüldü.
Yangın, Piri Reis Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan boş arsada çıktı. Edinilen bilgiye göre, iki bina arasında bulunan boş arsadaki kuru otlar henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev aldı. Kuru otların yandığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye haber etti. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, kısa sürede alevleri apartmanlara sıçramadan söndürdü. İtfaiye yangının sigara izmaritinden çıkabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Karaman’da boş arsada çıkan ot yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Karaman’da boş arsada çıkan ot yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Karaman’da boş arsada çıkan ot yangını itfaiye tarafından söndürüldü

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