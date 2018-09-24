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Karaman'da cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 11:00 | Son Güncelleme

 KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, yakınlarının cenazesinden dönen akrabaların bulunduğu minibüs, kontrolden çıkıp, devrildi.

Karaman'da cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA) - KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, yakınlarının cenazesinden dönen akrabaların bulunduğu minibüs, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı. Yaralı sürücü Hasan Eroğlu, hastanedeki tedavisi sonrası gözaltına alındı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında, Mut- Ermenek yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Mersin'in Mut ilçesindeki yakınlarının cenazesinden Ermenek'e dönen akrabalarını taşıyan Hasan Eroğlu yönetimindeki 70 E 9637 plakalı minibüs, iddiaya göre, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada minibüstekilerden Raziye Balcı (50), hayatını kaybetti. Sürücü Hasan Eroğlu ile 6 kişi ise yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hafif yaralı Hasan Eroğlu, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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