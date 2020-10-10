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Karaman’da çıkan yangında kamyonetle 30 dekar mısır kül oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 17:36 | Son Güncelleme

Karaman’da çıkan yangında kamyonetle 30 dekar mısır yanarak kül oldu.Yangın, öğle saatlerinde Karaman’ın Sururağı beldesinde bulunan bir mısır tarlasında çıktı.

Karaman’da çıkan yangında kamyonetle 30 dekar mısır yanarak kül oldu.
Yangın, öğle saatlerinde Karaman’ın Sururağı beldesinde bulunan bir mısır tarlasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, bitişikteki tarlada saman balyalarının kamyonete yüklendiği esnada çıkan kıvılcımla başlayan yangın biranda kamyoneti sardı. Alevler büyüyerek bir süre sonra bitişikteki mısır tarlasına sıçradı. Tarladaki vatandaşların müdahalesine karşı yangın söndürülemeyince itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında kamyonet tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı tarlada ise 30 dekar mısır yanarak kül oldu. Çiftçi İbrahim Korkmaz’a ait olduğu öğrenilen mısır tarlasında 100 bin liraya yakın maddi hasarın olduğu öğrenildi.
Yangın olayının duyulması üzerine Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Ziraat Odası Meclis Başkanı Mustafa Kansız ve İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş yangının çıktığı mısır tarlasında incelemelerde bulunarak tarla sahibine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, mısır hasadının devam ettiği şu günlerde herkesin bu tür yangınlara karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.
Bayram, mahsullerini hasat etmek için bir yıl bekleyen çiftçilerimizi zor duruma düşürmeyelim araçlardan sigara izmariti, cam şişe gibi şeyleri yol kenarlarına asla atmayalım” diye konuştu.

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