Karaman’da depoda çıkan yangın korkuttu

Karaman’da bir depoda çıkan yangın, çevredeki vatandaşların erken fark etmesi üzerine büyümeden söndürüldü.

Yangın, Hamidiye Mahallesi’ndeki eski sanayi sitesinde bulunan depoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, içinde köpük kutu ile suntaların bulunduğu depodan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Vatandaşlar ise itfaiye ekipleri gelinceye kadar alevlerin büyüyerek bitişikteki diğer depolara sıçramaması için kovalarla taşıdıkları su ile yangına müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. İtfaiye, yaptığı ön incelemede yangının elektrik kontağından dolayı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Yangın nedeniyle depoda maddi hasar oluşurken, soruşturma başlatıldı.



