HABER

Karaman’da dev kaya parçası köy yoluna düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 13:25 | Son Güncelleme

Karaman’ın Ermenek ilçesinde dağdan kopan dev kaya parçası köy yolunu tek şeride düşürdü.

Karaman’da dev kaya parçası köy yoluna düştü

Karaman’ın Ermenek ilçesinde dağdan kopan dev kaya parçası köy yolunu tek şeride düşürdü. O an yoldan geçen kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.
Olay, ilçeye bağlı Gökçekent köy yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölgede yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle toprak zeminde yumuşama oldu. Yumuşayan zemin nedeniyle dağdan kopan yaklaşık 20 ton ağırlığındaki dev kaya parçası yuvarlanarak Gökçekent ile birlikte üç köyün ilçeye bağlantısını sağlayan yolun üzerine düştü. Dev kayanın düştüğü sırada yoldan geçen kimsenin olmaması ise faciayı önledi. Kayanın düşmesi nedeniyle yol tek şeride düştü. Köylüler, dev kaya parçasının düşmeden öce küçük parçaların düşmeye başladığını söylediler.

"Tehlikeli görünen kayalar tıraşlanmalıdır"
Jeoloji Mühendisi Mikail Tüler, Ermenek bölgesinde genellikle tortul kayaçların bulunduğunu belirterek, “Kaya düşmelerinin meydana geldiği bölgelerde de karbonatı fazla olan marn bulunmaktadır. Bu kayalarda zamanla yağmur ve rüzgar etkisine bağlı olarak oyulmalar ve deforme olmalar meydana gelir. Bu bölgelerde yapılması gereken patlatma veya kırıcı kullanılarak tehlikeli olan yerleri tıraşlamaktır. Bu tıraşlama bize yaklaşık 20 yıl gibi bir zaman kazandırabilir. Ağaçlandırma yapılarak da bir önlem alınabilir, istinat duvarının yapılması bence mantıklı değil” dedi.

Karaman’da dev kaya parçası köy yoluna düştü

Karaman’da dev kaya parçası köy yoluna düştü

Karaman’da dev kaya parçası köy yoluna düştü

Karaman’da dev kaya parçası köy yoluna düştü

PARTNERYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuşYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuş
Samsun’da otomobil geri geri gelen araca çarptı: 3 yaralıSamsun’da otomobil geri geri gelen araca çarptı: 3 yaralı
Tekneye bağlı paraşütle 50 metreden denize düşen Filistinli turist öldüTekneye bağlı paraşütle 50 metreden denize düşen Filistinli turist öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

İş yerini basıp dehşet saçtı! Kardeşini de vurdu

İş yerini basıp dehşet saçtı! Kardeşini de vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Kan donduran ifadeler! 'Annem beni öldürür'

Kan donduran ifadeler! 'Annem beni öldürür'

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Dedektif gibi iz sürdü

'Kedi' yüzünden arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

Arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

Sarıyer sahilinde hareketli dakikalar! Polis denizde 3 saat arama yaptı

Sarıyer sahilinde hareketli dakikalar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.