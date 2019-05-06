Karaman'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

Karaman'da 2 şehidin babasına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Yunus Emre Konferans Salonu'nda, Hakkari'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan sözleşmeli er Oğuzhan Küçük'ün babası Alaattin Küçük'e ve İstanbul'da Sarayburnu açıklarında bir yük gemisinin çarpması sonucu alabora olan Sahil Güvenlik botunda şehit olan Kıdemli Üsteğmen Ali Rıza Yücel'in babası Şükrü Yücel'e "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" verilmesi için tören düzenlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce organize edilen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Karaman Valisi Fahri Meral, burada yaptığı konuşmada, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehitliğin ve gaziliğin Türk milleti için daima büyük bir onur olduğunu ifade eden Meral, şunları kaydetti:

"Vatanın birlik ve bütünlüğünün korunması, ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için en değerli varlıkları olan canlarını feda eden kahramanlarımıza şükran ve minnet borçluyuz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına şehitlerimizin yakınlarına takdim edeceğimiz bu madalya vatan sevgisinin en yüce nişanesidir. Hayatın tüm zorluklarına ve bu yurda el uzatmak isteyecek her türlü ihanete karşı bu milletin evlatlarına vatan sevgisini ve bu uğurda mücadele etmenin yüceliğini gösterecek önemli bir hatıradır."