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  4. Karaman’da duruşma sonrası çıkan kavgada 1’i polis 3 kişi yaralandı

Karaman’da duruşma sonrası çıkan kavgada 1’i polis 3 kişi yaralandı

15.02.2021 16:59 | Son Güncelleme:
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Karaman’da mahkemeleri devam iki taraf arasında duruşma sonrası adliye önünde kavga çıktı.

Karaman’da mahkemeleri devam iki taraf arasında duruşma sonrası adliye önünde kavga çıktı. Yaşanan kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru elinden, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.
Kavga, öğle saatlerinde Karaman Adliyesi önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaralama olayından dolayı devam eden mahkemenin tarafları duruşma çıkışında adliye önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine adliyeye çok sayıda polis sevk edildi. Kavgaya karışan taraflardan 2 kişi darp sonucu yaralanırken, kavgayı ayırmaya çalışan adliyede görevli polis memuru da elinden yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kavgaya karıştıkları tespit edilen 2 kişi de gözaltına alındı.
Olayın ardından adliyedeki güvenlik önlemleri de arttırıldı.

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