HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karaman’da düştüğü suni göletten çıkamayan çocuğu AFAD kurtardı

Karaman’da düştüğü suni göletten çıkamayan çocuğu AFAD kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 14:56 | Son Güncelleme

Karaman’da düştüğü suni göletten çıkamayan çocuğu AFAD ekibi kurtardı.Olay, önceki gün Çeltek Mahallesi’nde bulunan Türk Dünyası Kültür Parkı’nda yaşandı.

Karaman’da düştüğü suni göletten çıkamayan çocuğu AFAD ekibi kurtardı.
Olay, önceki gün Çeltek Mahallesi’nde bulunan Türk Dünyası Kültür Parkı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 13 yaşlarındaki erkek çocuk henüz bilinmeyen bir nedenle 2 metre derinliğindeki suni gölete düştü. Zemininin karlı ve buzlu olması nedeniyle suni göletten çıkamayan çocuk için vatandaşlar 112 Çağrı Merkezi aracılığıyla AFAD’tan yardım istendi. Olay yerine gelen AFAD ekibi, can simidi yardımıyla çocuğu düştüğü suni göletten kısa sürede çıkardı. Kış mevsimi nedeniyle göletteki suyun daha önceden boşaltılması olası üzücü bir olayı önledi.
2018 yılının Mayıs ayında, aynı suni gölete serinlemek için giren 16 yaşındaki bir çocuk suda çırpınırken, olay sırasında parkta bulunan dönemin Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan tarafından bilinci kapalı halde kurtarılmıştı. Ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alınan çocuk 46 gün sonra hayatını kaybetmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Beyşehir Gölü Milli Parkı kış mevsiminde de bir başka güzelBeyşehir Gölü Milli Parkı kış mevsiminde de bir başka güzel
Öldürülen teröristlerle işbirliği içinde olan HDP'li eski meclis üyesi tutuklandıÖldürülen teröristlerle işbirliği içinde olan HDP'li eski meclis üyesi tutuklandı
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Profesör Naci Görür'den korkutan uyarı

Profesör Naci Görür'den korkutan uyarı

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Enkazdan annesiyle 8 dakika arayla çıkarılan Miraç hayatını kaybetti

Enkazdan çıkarılan Miraç hayatını kaybetti

Son dakika! AFAD'dan Elazığ depremiyle ilgili kritik 'yardım' açıklaması

AFAD'dan kritik 'yardım' açıklaması

Elazığ'daki depremde enkaz altında kalan kadın 112'yi arayıp, yardım istedi

Depremzedenin yardım çığlığı! Enkaz altından 112'yi aradı

Elazığ depreminde enkaz altında kalan kadının kurtarılma anları kamerada

Enkaz altından çıkarıldı! Kurtarma anı saniye saniye kamerada

Millî Eğitim Bakanı Selçuk: Okul binalarımız açısından korkulacak durum yok

Bakan Selçuk, deprem bölgesindeki okullardaki son durumu aktardı

Deprem anında eşine bir şey olmasın diye üzerine uzanmış

O anda eşini korumak için üzerine uzanmış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.