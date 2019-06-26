Karaman’da Eğitim Bir-Sen Şubesi yeni hizmet binası açıldı

Karaman’da Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitim-Bir-Sen’in yeni hizmet binası dualarla açıldı. Yunusket Mahallesindeki hizmet binasının açılışına Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Karaman Şube Başkanı Yunus Özdemir, daire müdürleri ile davetliler katıldı. Okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından bir konuşma yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Memur-Sen ailesi çeyrek asrı geride bıraktı ve yarım asra yürüyen bir yolculuk sürdürüyor” diyerek, “Türkiye’de kamu görevlileri için 1 milyonu aşan kapasitesiyle, 11 hizmet kolundaki yetkili hürriyetiyle, kamu görevlileri sendikaları heyet başkanlığıyla hem 3 milyon 200 bin kamu görevlisi, hem 2 milyonu bulan memur emeklisi olmak üzere 5 milyonu aşan bir kitlenin milli gelirden alacağı payı belirleyen yetkili kurullardır. Dolayısıyla bu anlamda Memur-Sen Türkiye’de önemli bir sivil kuruluştur” dedi. Yalçın, “27 yıllık sendikal sürecimiz içerisinde hiçbir zaman kaldırımın taşıyla sorunumuz olmadı” şeklinde konuşarak, “Hiçbir zaman şiddetten, terörden, anarşiden ve vandalizmden yana tarzımız ve tavrımız olmadı. Hiçbir zaman da o fotoğraflara gözümüz düşmedi. Onun için Memur-Sen olarak bu yanımızla Türkiye’deki emek örgütleri arasında tarzımız ve tavrımızla ayrıldık ve milletinde teveccühünü her geçen gün alageldik” diye konuştu.

“Bugün kamu görevlileri ve sözleşmeli arkadaşlarımızı için önemli bir dündür”

Konuşmasının devamında bugünün önemli bir gün olduğunu belirten Genel Başkan Yalçın, “Çünkü şuan bir yasa görüşmesi var ve bu yasa çalışmasının içerisinde memurları, kamu görevlilerini ilgilendiren özellikle de sözleşmeli arkadaşlarımızı ilgilendiren bir teklif söz konusu. Bu teklifi son derece önemsiyoruz. Atılan adımı da son derece takdir ediyoruz. Bunu asla yabana atmayız. Bu konuda nankörlük yapamayız. Çünkü 4+2 şeklinde istihdam edilen mevzuatı hem eğitim, hem diyanet, hem de sağlık boyutuyla üçünde de aynı tutulan bir sözleşmeli istihdamı türedi. Dolayısıyla 4 yıl sözleşmeli 2 yılda kadrolu çalıştıktan sonra tayin isteyebilecek diye üretilen bu mevzuat çerçevesinde göreve başlayan arkadaşlarımızın 3+1’e indirilmesi konusundaki beklentilerine siyaset karşılık verdi ve bugün bir düzenleme yapılıyor. Bu işin bu kısmı son derece önemsiyor, son derece takdir ettiğimizi belirtiyorum. Fakat bir teklifi de Karaman’dan kamuoyuyla buluşturmak ve işin muhataplarına ulaştırmak istiyorum. Bugün Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu ile AK Parti Gurup Başkan Vekiliyle görüştük. Kamuda şuan 46 ayrı madde ve mevzuat üzerinde istihdam edilen sözleşmeli türü var. Bu konuda arkadaşlarımız da bizimde beklentilerimiz karşılansın, bizimde bu anlamda göz önünde bulundurulduğumuz atılan adımlarla fark ettirilsin ve hissettirilsin anlamında bize sundukları teklifi, talebi biz yetkililerle paylaştık ve buna ilişkin uzun süredir diplomasi yapıyoruz. İstiyoruz ki bugün 3+1 düzenlemesi meclisten çıksın. Daha sonra sosyal taraflarına partilerin grup başkanları, siyaset mekanizması ile tüm kurullar bir araya gelsin ve bu konuda alandaki beklentiler talepler, teklifler rafine edilsin, bir ortak mevzuata indirgenerek ortak bir yükümlülüğe çekerek bu konuda kamuda çalışma barışını temin edilen ikinci bir adım mutlaka ve mutlaka devamında atılsın eğer bugünkü adımın içerisine eklenemeyecekse. Öyle ise buradan teklifimizi bir kes daha yeniliyorum, geri adım attırmadan yasalaşmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Yapılan konuşmalar ve okunan duanın ardından Eğitim-Bir-Sen Karaman Şubesi’nin yeni hizmet binası törenle açıldı.

