Karaman'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Karaman'da girdiği elektrik trafosunda akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, hafif ticari araçla Karaman merkeze bağlı Kisecik köyüne gelen Şirin E. (36) ve Hüseyin B. (40) köy çıkışındaki tarlada bulunan elektrik trafosuna girdi.
Trafo içerisindeki arkadaşı Şirin E'nin elektrik akımına kapıldığını gören Hüseyin B, köylülerin yanına giderek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Şirin E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Şirin E'nin cenazesi Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Trafo yanındaki araçta yapılan aramada kesilmiş elektrik kabloları ve kablo kesmede kullanılan makas ele geçirildi.
Hüseyin B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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